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الأحد، 22-10-2023 10:24 ص

بالفيديو.. أُخرج من رحم والدته وهي بالنفس الأخير.. قصة تدمي القلوب لرضيع فقد عائلته بسبب الاحداث

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الوكيل الإخباري - في قصة تدمي القلوب من غزة، نشر طبيب في مستشفى الشفاء الطبي، قصة طفل والدته شهيدة من غزة اسمها "فاطمة الهرش" اخرج الطفل من رحمها وهي تلفظ نفسها الأخير، قبل استشهادها مع كل أفراد عائلتها المكونين من 11 فرداً، جراء قصف اسرائيلي همجي استهدف منزلهم.

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ويبيّن الطبيب في فيديو نشرته وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، أنه تم إجراء عملية ولادة للأم وتم إخراج الطفل بعد أن حملت به والدته الشهيدة لمدة  32 اسبوعاً، وتم إدخال الطفل إلى الخداج، وهو الآن يبلغ من العمر 8 أيام، بلا عائلة ولا أهل ولا قريب.


وأضاف، أن الطفل يعاني من نقص تروية دماغية وحالته العامة متوسطة، متسائلاً" بعد أن تتحسن صحته من يتبناه وما هو مصيره؟".


وارتقى 4385 شهيداً في غزة، منهم 1756 طفلاً و 967 سيدة، جراء العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة، منذ الـ 7 من تشرين اول الجاري. 


 




 

 


 

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