الأحد 08-10-2023
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ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال على قطاع غزة إلى 413 شهيدا

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الأحد، 08-10-2023 09:17 م

ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال على قطاع غزة إلى 413 شهيدا

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الوكيل الاخباري- أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، مساء اليوم الأحد، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي المتواصل لليوم الثاني على قطاع غزة، إلى 413 شهيدا، وإصابة 2300 آخرين بجروح مختلفة.اضافة اعلان


وأفادت الصحة الفلسطينية في بيان مقتضب، باستشهاد 413 مواطنا فلسطينيا بينهم 78 طفلا، و41 سيدة، جراء قصف الطيران الحربي الإسرائيلي لعدد من المنازل في مناطق مختلفة من القطاع.

وكانت آلة الحرب الإسرائيلية، قد ارتكبت ظهر اليوم مجزرتين بشعتين في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، وفي بلدة بيت حانون شمالا، راح ضحيتهما أطفال رضع ونساء وكبار في السن.

وفا

 




 

 


 

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