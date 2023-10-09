687 شهيدا في قطاع غزة و10% من الإصابات بين الأطفال إثر العدوان الإسرائيلي

الوكيل الاخباري-

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أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، مساء الاثنين، عن ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة المحاصر إلى 687 شهيدا و3726 جريحا.وقال المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية أشرف القدرة، إن العدوان الإسرائيلي أدى إلى استشهاد 687 منهم 140 طفلا و105 سيدات، وجُرح 3726 جريحا، موضحا أن 10% من الإصابات في صفوف الأطفال.وأعلنت حركة (حماس) تنفيذ عملية مباغتة تجاوزت حدود القطاع نحو الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948 وأطلقت عليها عملية "طوفان الأقصى" ردا على الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة في الأراضي الفلسطينية.وأطلقت كتائب القسام، الذراع العسكرية لحركة حماس، عددا كبيرا من الصواريخ باتجاه مستوطنات إسرائيلية في محيط قطاع غزة، وتسلل عدد من عناصر الكتائب جوا وبرا إلى أراضٍ تحتلها إسرائيل.