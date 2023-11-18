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مدفعية الاحتلال تستهدف قسم الأطفال بمستشفى كمال عدوان

السبت، 18-11-2023 10:17 م

نتنياهو: لا توجد حاليا صفقة لتبادل الأسرى

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الوكيل الاخباري - قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إننا نتعرض لضغوط دولية ولا توجد حاليا صفقة لتبادل الأسرى.

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وأضاف نتنياهو أن هناك ضغوط دولية علينا في الأسابيع الأخيرة و أن الولايات المتحدة والعالم يمارسون ضغوطا عظمية علينا لكننا نصدها وسنواصل الحرب.


وتابع" طلبوا منا عدم دخول غزة أو مستشفى الشفاء ووقف إطلاق النار ورفضنا."


"أقدر الولايات المتحدة بقيادة صديقنا جو بايدن والتي ترى الأمور مثلنا تماما ووافقنا على طلب أمريكي بإدخال شاحنتي وقود لجنوب غزة يوميا."


وأشار إلى انهم ملتزمون بتحقيق انتصار حاسم للقضاء على حماس ولن يتوقفوا عن مهمة إعادة الأسرى.


وقال "رأيت مسيرة عائلات المخطوفين وأقول لهم إنني أسير معكم وحتى اللحظة ليست هناك صفقة."


وأكد أن وحدة الشعب والتصميم وقوتهم الفولاذية شروط لتحقيق الانتصار.


وختم" لا يمكن تحقيق نصر عسكري بدون دعم سياسي من القادة والشعب."


 




 

 


 

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