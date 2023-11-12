ادارة بايدن تطلب توضيحا بشأن تصريحات نتنياهو

الوكيل الإخباري- نقلت هيئة البث الإسرائيلية إن إدارة بايدن طلبت توضيحا من إسرائيل بشأن تصريحات نتنياهو عن استمرار السيطرة على غزة

اضافة اعلان

وجدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يوم الجمعة، تأكيد عزم تل أبيب فرض "سيطرة أمنية كاملة" على قطاع غزة، تشمل "نزعا كاملا للسلاح"



وقال نتنياهو، في تصريح مكتوب إنه "بعد القضاء على حماس، ستكون هناك سيطرة أمنية إسرائيلية كاملة على قطاع غزة، بما في ذلك نزع السلاح الكامل، لضمان عدم وجود تهديد من القطاع لمواطني إسرائيل".



وجاءت تصريحات نتنياهو خلال لقائه رؤساء المجالس البلدية الإسرائيلية، في بلدات غلاف القطاع، وهي المستوطنات التي كانت الهدف الأول لمقاتلي "كتائب القسام"- الجناح العسكري لحركة (حماس)- عند انطلاق عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.



وأضاف نتنياهو "هناك تصميم كبير هنا من جانبكم (رؤساء المجالس البلدية) ومن جانب الحكومة على العودة إلى ما هو أكثر مما كانت عليه الأمور (قبل الحرب)، بادئ ذي بدء، استعادة الأمن -التأكد من عدم وجود حماس وعدم عودتها- ولكن أيضا التأكد من أنه ستكون هناك حياة قوية بعد ذلك في غلاف قطاع غزة".



