السبت 20-05-2023
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السبت، 20-05-2023 09:09 ص

بحرية الاحتلال تهاجم مراكب الصيادين في غزة

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الوكيل الإخباري - هاجمت زوارق بحرية الاحتلال، اليوم السبت، مراكب الصيادين، في بحر مدينة غزة وخان يونس ورفح.

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وأفادت مصادر بأن بحرية الاحتلال أطلقت الرصاص وفتحت خراطيم المياه صوب مراكب الصيادين وهي على بعد نحو ثلاثة أميال من بحر منطقة السودانية شمال غرب مدينة غزة، وأجبرتها على ترك المكان، والعودة إلى الشاطئ، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات في صفوف الصيادين.


كما أطلقت زوارق الاحتلال الرصاص صوب مراكب الصيادين في عرض بحر مدينتي خان يونس ورفح جنوب القطاع، وهي على بعد قرابة خمسة أميال بحرية.


وتتعمد بحرية الاحتلال بشكل يومي استهداف الصيادين في بحر غزة بالرصاص وبفتح خراطيم المياه عليهم قبالة بحر غزة وتمنعهم من ممارسة مهنة الصيد.

 

وفا


 




 

 


 

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