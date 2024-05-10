مختصون يوصون بتوفير بيئة مشجعة لممارسة المعلمين مهامهم الوظيفية

الوكيل الاخباري- أوصى المشاركون في ختام فعاليات مؤتمر كلية العلوم التربوية الخامس عشر "إعداد المعلمين وتطويرهم المهني: إلهام المستقبل" الذي نظمته الكلية بالتعاون مع كرسي الألكسو للدراسات والبحوث التربوية، بتوفير بيئة مشجعة لممارسة المعلمين مهامهم الوظيفية؛ عبر إعادة النظر بنظام الترقيات والحوافز المادية، والمهام الروتينية اليومية، وفي عملية تدريبهم على توظيف التكنولوجيا وتقنيات الذكاء الاصطناعي في مجالهم المهني بشتى أنواعها وأنماطها وبرامجها وتطبيقاتها.

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وطالب المشاركون بحسب بيان صحفي اليوم الجمعة، بالاهتمام بتنمية كفاءات المعلمين المهنية التطبيقية ومهاراتهم التدريسية الإبداعية وفق المناهج المطورة ومهارات القرن الحادي والعشرين ومعاييره ومتطلباته الرقمية، بما ينعكس على طلبتهم بتطوير مهاراتهم وإبداعاتهم وأنماط سلوكهم، وبناء مصادر قوة المعلمين الذاتية بما يوفر الشعور بالرفاه المهني لهم، وإعادة النظر بالمتطلبات الوظيفية لمعلمي الصفوف العليا خاصة، وتخفيف الضغوط والمهام التي قد تقع على عاتقهم أحيانًا والناجمة عن خصائص طلبتهم النمائية لمرورهم في مرحلة المراهقة التي تستدعي تركيزهم على مهام غير أكاديمية.