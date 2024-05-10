غوتيريش يدين هجوم المستوطنين على الأونروا في القدس المحتلة

الوكيل الاخباري- دان أمين عام الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، اليوم الجمعة، الهجوم الأخير الذي شنه مستوطنون يهود متطرفون على مقرات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في القدس الشرقية المحتلة.

وشدد غوتيريش على "أن استهداف العاملين في مجال المعونة والأصول الإنسانية أمر غير مقبول ويجب أن يتوقف".

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الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل أدان الهجوم أيضًا، مطالبا بضرورة "محاسبة الجناة".



وأضاف بوريل في بيان: "تقع على عاتق إسرائيل مسؤولية ضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني"، مشددا على أن "الأونروا هي شريان حياة لا غنى عنه للملايين في غزة والمنطقة"