أوكرانيا: روسيا بدأت هجوماً برياً بخاركيف

الوكيل الاخباري-

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أعلنت وزارة الدفاع الأوكرانية، الجمعة، أن روسيا بدأت هجوماً برياً في منطقة خاركيف بشمال شرق البلاد، حيث تدور معارك بينها وبين قوات كييف.وذكرت الوزارة في بيان: "نفذ العدو، خلال اليوم الماضي، غارات جوية في قطاع فوفشانسك" المتاخم لمنطقة بيلغورود الروسية، بقنابل جوية موجهة.وأضافت أنه "عند قرابة الخامسة صباحا (02:00 ت غ)، حاول العدو اختراق خط دفاعنا بالمركبات المدرّعة"، من دون أن تحدد مكان الهجمات".وأشارت إلى أنه تم التصدي لهذه الهجمات لكن القتال مستمر وتم نشر "وحدات احتياطية" بهدف "تعزيز الدفاع" في المنطقة.وتم احتلال جزء كبير من منطقة خاركيف ثم تحريرها في عام 2022. وتعرضت المنطقة الحدودية وعاصمتها التي تحمل الاسم نفسه، وهي ثاني أكبر مدينة في البلاد، للقصف بشكل متكرر في الأشهر الأخيرة.وتشعر أوكرانيا بالقلق منذ عدة أسابيع بشأن هجوم روسي جديد محتمل في المنطقة.