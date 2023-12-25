الإثنين 25-12-2023
الوكيل الاخباري
 

مقتل عضو كبير في الحرس الثوري الإيراني خلال غارة إسرائيلية في سوريا

رويترز: حماس رفضت مقترحا مصريا بترك السيطرة على غزة مقابل وقف إطلاق النار

الكرك: ورشة بعنوان تصميم المواقع الإلكترونية

جيش الاحتلال الإسرائيلي: 17 جندياً قتلوا بغزة بين يومي الجمعة والأحد

وزير الخارجية يبحث مع نظيره الإيراني جهود وقف العدوان الإسرائيلي على غزة

بيان صادر عن حركة حماس مساء الاثنين

عمليات جديدة للقسام في خان يونس

القصف الإسرائيلي يتجدد في مخيم المغازي

الجامعة العربية ترحب باتفاق الأطراف اليمنية

احتراق مركبة في عمان - صور

عاجل

رويترز: حماس رفضت مقترحا مصريا بترك السيطرة على غزة مقابل وقف إطلاق النار

الإثنين، 25-12-2023 07:34 م

بيان صادر عن حركة حماس مساء الاثنين

شعار حماس


الوكيل الاخباري - دعت حركة "حماس" المحكمة الجنائية الدولية إلى "التحرك العاجل لمحاسبة مجرمي الحرب الصهاينة ومنع إفلاتهم من العقاب".

اضافة اعلان


وقالت الحركة في تصريح صحفي لها، اليوم الاثنين، " إن عدم تحرّك محكمة الجنايات الدولية ومدعيها العام كريم خان، بشكل جاد وفوري، تجاه ما يحصل في فلسطين المحتلة وخاصة في قطاع غزة من جرائم حرب وإبادة واضحة المعالم بعد مرور 80 يوماً من بدء العدوان الصهيوني الهمجي، ليضع علامات استفهام على دورها في حماية البشرية من انتهاكات مجرمي الحروب".

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
image

رويترز: حماس رفضت مقترحا مصريا بترك السيطرة على غزة مقابل وقف إطلاق النار

6254550_1703433401

جيش الاحتلال الإسرائيلي: 17 جندياً قتلوا بغزة بين يومي الجمعة والأحد

541

عمليات جديدة للقسام في خان يونس

images

القصف الإسرائيلي يتجدد في مخيم المغازي

1703519484569

دخول 70 شاحنة مساعدات إنسانية إلى غزة عبر معبر رفح

20231225042136264

الاحتلال يعتدي على امرأة في برقة بالضفة الغربية

أخبار متعلقة
111

وزير الدفاع الإسرائيلي: أتحمل مسؤولية إنجازات الحرب وتكاليفها وأخطائها

399954

واشنطن تتحدث عن خطط ما بعد حرب غزة

65636757423604045a5c60cb

البيت الأبيض يلمح إلى مصير نتنياهو الحتمي ما إن تضع الحرب أوزارها

X1xSI

رئيس الوزراء القطري: هدف إسرائيل استئصال حماس غير واقعي

1120232615335633414685

تايلاند تؤكد أن صحة مواطنيها المفرج عنهم من حماس جيدة

thumbs_b_c_0db09fa28a617c2144da607541e95175

رئيس إسرائيل: سنمدد الهدنة إذا أطلقت حماس مزيدا من المحتجزين