رئيس الوزراء القطري: هدف إسرائيل استئصال حماس غير واقعي

الوكيل الإخباري- قال رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني -في حديث لصحيفة فايننشال تايمز البريطانية- إن هدف إسرائيل المعلن باستئصال حركة المقاومة الإسلامية (حماس) من قطاع غزة "غير واقعي".

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وأضاف أن تدمير حماس بمواصلة الحرب لن يحدث أبدا ولن يؤدي إلا إلى تأجيج خطاب التطرف.



وقال إن الإخفاق في تمديد وقف إطلاق النار من شأنه توسيع نطاق الحرب وزعزعة استقرار المنطقة.



وتحدث رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري عن خيبة أمل كبيرة في المنطقة من رد فعل الغرب، وعن غضب عربي غير مسبوق مع رؤية صور الحرب وغياب التحرك.

وأضاف "كنا نتوقع أن يعتبر الغرب قتل الفلسطينيين أمرا يستحق الإدانة".



وقال إن الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية المحتلة بحاجة إلى أفق سياسي لإقامة دولة قائمة بذاتها واختيار قيادتهم، وأن تكون لديهم حكومة واحدة.



كما أكد المسؤول القطري أن إسرائيل سلمت الدوحة قائمة بـ90 امرأة وطفلا احتجزوا خلال هجوم حماس في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، مشيرا إلى أن الخطة الوحيدة الآن هي وقف الحرب على القطاع.

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