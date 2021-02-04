بيت لحم .. الاحتلال يعتقل 3 مواطنين من مخيم عايدة

الوكيل الإخباري - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، ثلاثة مواطنين من مخيم عايدة شمال بيت لحم.
وأفادت مصادر أمنية فلسطينية ، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الأسيرين المحررين فارس خضر زرينة ( 21 عاما)، ومحمد خالد الكردي (20 عاما)، ومالك نايف زبون (28 عاما)، بعد مداهمة منازل ذويهم وتفتيشها .
المصدر : وفا
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة