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الخميس، 04-02-2021 09:33 ص

بعد مداهمة منازل ذويهم

بيت لحم .. الاحتلال يعتقل 3 مواطنين من مخيم عايدة

اع
تعبيرية


الوكيل الإخباري - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، ثلاثة مواطنين من مخيم عايدة شمال بيت لحم.

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وأفادت مصادر أمنية فلسطينية ، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الأسيرين المحررين فارس خضر زرينة ( 21 عاما)، ومحمد خالد الكردي (20 عاما)، ومالك نايف زبون (28 عاما)، بعد مداهمة منازل ذويهم وتفتيشها .

 

المصدر : وفا 

 

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