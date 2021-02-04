بيت لحم .. الاحتلال يعتقل 3 مواطنين من مخيم عايدة

الوكيل الإخباري - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، ثلاثة مواطنين من مخيم عايدة شمال بيت لحم.

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وأفادت مصادر أمنية فلسطينية ، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الأسيرين المحررين فارس خضر زرينة ( 21 عاما)، ومحمد خالد الكردي (20 عاما)، ومالك نايف زبون (28 عاما)، بعد مداهمة منازل ذويهم وتفتيشها .

المصدر : وفا

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