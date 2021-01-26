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الثلاثاء، 26-01-2021 01:10 م

اعتقال آخرين

جنين: الاحتلال يصيب شابا بالرصاص خلال مواجهات

ن
تعبيرية


الوكيل الإخباري - أصيب شاب، اليوم الثلاثاء، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال المواجهات التي اندلعت عقب اقتحام مخيم جنين، واعتقل آخران.

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وذكر مدير نادي الأسير في جنين منتصر سمور في تصريحات صحافية ، أن شابا أصيب بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط في القدم خلال المواجهات، وجرى نقله الى المستشفى لتلقي العلاج، أعقبه اعتقال الشاب علي عامر فايد، عقب مداهمة منزل ذويه وتفتيشه في المخيم.


وأضاف سمور، أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب عمران عماد صقر، عقب مداهمة منزله وتفتيشه في وادي برقين.

 

المصدر : وفا 

 

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