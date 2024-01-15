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الإثنين، 15-01-2024 01:50 م

بينهم سيدة وطفلان.. قوات الاحتلال تعتقل 55 فلسطينيا من الضفة

احتلال 5


الوكيل الاخباري - قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير، يوم الإثنين، أن قوات الاحتلال شنت منذ مساء أمس وحتّى صباح اليوم الاثنين حملة اعتقالات واسعة طالت (55) فلسطينيا على الأقل من الضّفة، بينهم سيدة من الخليل، وطفلان، وأسرى سابقون.

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وأوضحت الهيئة أن "عمليات الاعتقال تركزت في محافظة نابلس حيث جرى اعتقال 25 طالباً من حرم جامعة النجاح الوطنية، والتي شهدت اقتحام واسع، فيما توزعت بقية الاعتقالات على محافظات: الخليل، جنين، رام الله، طوباس، والقدس".


وبينت أن "قوات الاحتلال تواصل تنفيذ عمليات اقتحام وتنكيل واسعة خلال حملات الاعتقال، واعتداءات بالضرب المبرّح، وتهديدات بحقّ المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل الفلسطينيين".


وذكرت أنّ "قوات الاحتلال اقتحمت منازل الأسرى نائل البرغوثي، ومراد البرغوثي، وربيع البرغوثي، في بلدة كوبر/رام الله وفتشتهم وخربت محتوياتهم، وصادرة مركبتي لعائلتي الأسيرين نائل وربيع، إلى جانب مصادرة أموال".


وأشارت إلى "ارتفاع حصيلة الاعتقالات بعد السابع من أكتوبر من العام المنصرم، إلى أكثر من (5930)، وهذه الحصيلة تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن".


 




 

 


 

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