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السبت، 16-12-2023 02:59 م

تحقيق إسرائيلي يكشف تفاصيل عن مقتل المحتجزين الثلاثة بغزة

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الوكيل الإخباري- قال الجيش الإسرائيلي إن تحقيقا أوليا أظهر أن المحتجزين الإسرائيليين الثلاثة الذين أعلن عن مقتلهم في غزة لوحوا بأعلام بيضاء وقالوا بالعبرية "أنقذونا".

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كما نقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن ضابط إسرائيلي بارز قوله "لم نكن مستعدين لسيناريو يتجول خلاله المختطفون بحرية في شوارع غزة".


واعترف جيش الاحتلال أمس الجمعة بأنه قتل عن طريق "الخطأ" 3 من المحتجزين الإسرائيليين في غزة، ووصف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ما حدث بالمأساة، فيما تظاهرت عائلات المحتجزين أمام وزارة الدفاع للمطالبة بصفقة تبادل فورا مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس).


 




 

 


 

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