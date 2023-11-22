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الأربعاء، 22-11-2023 10:44 ص

ترحيب مصري بنجاح الوساطة في اتفاق الهدنة بغزة

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الوكيل الإخباري - أعرب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عن ترحيبه بنجاح الوساطة المصرية القطرية الأميركية في الوصول إلى اتفاق على تنفيذ هدنة إنسانية بغزة.

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وأكد السيسي استمرار جهود مصر للوصول إلى حلول نهائية تحقق العدالة وتضمن حقوق الفلسطينيين المشروعة.


وصباح اليوم الأربعاء، أعلنت دولة قطر نجاح جهود الوساطة المشتركة مع مصر والولايات المتحدة بين الاحتلال وحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، إذ أسفرت عن التوصل إلى اتفاق على هدنة إنسانية في غزة تستمر لمدة 4 أيام قابلة للتمديد، وتبادل للأسرى بين الطرفين وإدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع.

 

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