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الإثنين، 23-10-2023 11:55 ص

صحيفة أمريكية: من المحتمل أن تُطلق المقاومة سراح 50 اسيراً من مزدوجي الجنسية

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الوكيل الإخباري - قالت صحيفة "نيويورك تايمز" إن مسؤولين أمريكيين وغربيين مطلعين على المحادثات في المنطقة، قالوا إن هناك تفاؤلاً بأن تقوم المقاومة في غزة بإطلاق سراح الرهائن من النساء والأطفال.

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وبيّنت الصحيفة، في تقرير لها نشرته اليوم، بعنوان " مسؤولون أمريكيون: الولايات المتحدة تنصح إسرائيل بتأخير غزو غزة، إن مسؤول عسكري إسرائيلي كبير قال:" إنه بناء على محادثات بين الولايات المتحدة وقطر، من المحتمل أن تطلق حماس سراح نحو 50 اسيراً من مزدوج الجنسية بشكل منفصل عن أي اتفاق أوسع".


وأضافت، أنه يعكس التأخير المتكرر في إعلان بدء العملية البرية، التوتر المتزايد بين نتنياهو ووزير دفاعه، الذي يدعم عملية عسكرية واسعة النطاق.


وأعرب المسؤولون الأمريكيون سراً عن قلقهم للقادة الإسرائيليين بشأن أي ضربة كبيرة من شأنها أن تحدث حرباً أكبر وفتح جبهة ثانية.

 




 

 


 

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