تطورات صفقة تبادل الأسرى ووقف الحرب في قطاع غزة

الوكيل الإخباري - ذكرت الخارجية الأميركية أنها تنتظر رد حركة المقاومة الإسلامية (حماس) على مقترح صفقة تبادل الأسرى، في حين قالت الحركة إنها ستتعامل "بجدية وإيجابية" مع أي اتفاق لوقف إطلاق النار يتضمن وقفا للحرب وانسحابا إسرائيليا كاملا من قطاع غزة.

اضافة اعلان



وقالت الخارجية الأميركية إنها تنتظر رد حماس عبر القنوات الرسمية على مقترح للصفقة نُقل إليها، وإن الرد يجب ألا يستغرق وقتا طويلا، لأنه مطابق تقريبا لما وافقت عليه قبل أسابيع، حسب الخارجية الأميركية.



وأشارت إلى أنها عملت خلال الأيام الماضية مع مصر وقطر للتوصل إلى وقف إطلاق نار يقود لسلام دائم، متهمة حماس بأنها هي العقبة أمام التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة.



وقالت الخارجية إن التوصل إلى وقف إطلاق النار سيقود إلى تهدئة الأوضاع على الحدود اللبنانية الإسرائيلية.



وأكدت واشنطن أنها تجري محادثات مع المصريين والإسرائيليين لإعادة فتح معبر رفح وزيادة المساعدات التي تدخل لغزة، مشيرة إلى أن المحادثات تشمل ضمان ألا تدير حماس المعبر، بل تتولاه سلطة أخرى تسعى لتحديدها.



وقد أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن مجلس الحرب قرر عدم مغادرة وفد التفاوض إلى الدوحة حتى ترد حماس على المقترح.