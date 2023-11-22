تعرف على آلية إفراج حماس عن المحتجزين لديها مقابل إفراج الاحتلال عن الأسرى الفلسطينيين

الوكيل الإخباري -

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قالت وسائل إعلام عبرية، إن آلية تبادل الأسرى سوف تبدأ بعد أن تبعث حماس من خلال الوسطاء بقائمة الأسرى الإسرائيليين الذين سيفرج عنهم، وفي اليوم التالي حكومة الاحتلال تصادق على القائمة وتبدأ عملية تنفيذ التبادل.وبينت أنه سيتم تسليم المحتجزين "الاسرائيليين" إلى الصليب الأحمر الذي سينقلهم إلى منطقة رفح برعاية من الوسطاء المصريين والقطريين والأميركيين يتم نقلهم إلى جانب الاحتلال.وعند تسلمهم من طرف جيش الاحتلال، تبدأ سلطات الاحتلال بالإفراج عن الأسيرات والأطفال الفلسطينيين، وفق العدد المتفق عليه، بمعدل أسير إسرائيلي مقابل 3 أسرى فلسطينيين.وفي أثناء أيام الهدنة، تبقى قوات الاحتلال على حالها وفي مواقعها داخل قطاع غزة، على أن تلتزم حماس وباقي قوى المقاومة بوقف تام لإطلاق النار.وبحسب وسائل إعلام عبرية، فمن المتوقع في اليوم الرابع من الهدنة إعطاء أسماء جديدة من المحتجزين الإسرائيليين تعلن حماس رغبتها في إطلاق سراحهم مقابل إفراج تل أبيب عن أسرى فلسطينيين، وفق المعادلة المتفق عليها وهي إسرائيلي مقابل 3 فلسطينيين.ولا تشمل الصفقة جنود الاحتلال الذين كانوا في غلاف قطاع غزة يوم تنفيذ حماس عملية طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر الماضي.