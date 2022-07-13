الأربعاء 13-07-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

خبير يدعو الأردنيين لبيع ما لديهم من اليورو

جمعية مربي المواشي: تراجع مبيعات الأضاحي إلى 50% كان متوقعا

النفط يرتفع وسط ترقب بالسوق لبيانات التضخم الأميركية

جمعية الصرافين: زيادة الحوالات الواردة للمملكة 20% في تموز الحالي

سريلانكا تعلن حالة طوارئ بعد فرار الرئيس

مستوطنون يقتحمون الأقصى

الدفاع المدني: حادث كل دقيقة وثلاث ثواني خلال عطلة العيد

الجبور يزور عددا من دور الرعاية الاجتماعية خلال عيد الأضحى المبارك.

الحالة الجوية المتوقعة يومي الاربعاء والخميس

هل يمكن للذهب أن يحل مكان الدولار؟

الأربعاء، 13-07-2022 08:48 ص

تفاصيل جديدة حول جريمة جنين المروعة في فلسطين

ك


الوكيل الاخباري - كشفت مصادر أمنية فلسطينية، أمس الثلاثاء، عن تفاصيل صادمة، لقضية مقتل أب على يد ابنه في بلدة عجة جنوبي جنين، وطمر جثته بالاسمنت أمام منزله، وهي الجريمة التي هزت الشارع الفلسطيني.

اضافة اعلان


ونقلت "العربية نت" عن المصادر الأمنية، تأكيدها أن مشاكل عائلية عنيفة كانت تدور على مدار سنوات، نتيجة إهمال من الأب لعائلته وخلافات مع الأم.


وأوضح المصدر الأمني أن الأبناء اعترفوا، بأن الأب عاد ليلة الجريمة الى البيت ولم يكن بوعيه، حيث وقع شجار عنيف بينهم تخلله تهديد بإطلاق النار.


وأضاف: "بسلاح خرطوش أحد الأبناء باغت الأب واطلق عليه النار، فقام الإبن واخوته بإخفاء جثة والدهم وصب الاسمنت عليها، وبعد أيام قرر أحد الأبناء تسليم نفسه للشرطة، لتبدأ عملية استخراج الجثة".


وبعدها أعلن الدفاع المدني الفلسطيني أنه وبعد عملية بحث وحفر استغرقت قرابة الساعتين تم استخراج جثة مواطن دفن تحت اسمنت مسلح في ساحة منزله وتم تسليم الجثة إلى جهات الاختصاص.


من جانبه، نفى المتحدث باسم الشرطة الفلسطينية العقيد لؤي ارزيقات، أمس الثلاثاء، صحة المعلومات المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول مقتل الأب عن طريق الخطأ، في جريمة القتل التي وقعت في بلدة عجة جنوب جنين.

 

رام الله الاخباري


 




 

 


 

إقرأ ايضا
الأقصى

مستوطنون يقتحمون الأقصى

احتلال 99

إصابة عامل برصاص الاحتلال في جنين

احتلال 7

مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال في القدس

ف

جريمة تهز جنين .. شاب يقتل والده ويصب الإسمنت فوق جثته

ابو عاقلة

عائلة الصحفية شيرين أبو عاقلة تريد لقاء بايدن

الاقصي

150 ألف مصلٍ يؤدون صلاة عيد الأضحى في الأقصى