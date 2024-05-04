الملك يعزي 3 عشائر أردنية

الوكيل الاخباري - مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم السبت، واجب العزاء إلى عشيرة الكباريتي بوفاة الدكتور نبيل محمد جميل الكباريتي، وإلى عشيرة المحيسن بوفاة الحاج عودة حسين المحيسن، وإلى عشيرة الشرع بوفاة الحاج سمير صابر موسى الشرع.



ونقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء المرحومين، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى ذوي الفقداء، سائلا الله أن يتغمدهم بواسع رحمته ورضوانه.

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