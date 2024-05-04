السبت 04-05-2024
الوكيل الاخباري
 

قرار لوزارة التربية والتعليم يوم الثلاثاء المقبل

روسيا تدرج الرئيس الأوكراني على قائمة المطلوبين

الامن يكشف تفاصيل الحريق في مجمع تجاري بعمان

الملك يعزي 3 عشائر أردنية

حريق في مجمع تجاري بعمان وتحويل السير بمنطقة دوار الداخلية - صورة

6 شهداء في دير الغصون شمال طولكرم

معاريف: أهالي جنود يطالبون بعدم اجتياح رفح

الأونروا: أطفال غزة يعانون مستويات توتر مدمرة

صحة غزة تطالب بتحقيق دولي في اغتيال الطبيب عدنان البرش

القسام تستهدف ثكنة للاحتلال في محور نتساريم

السبت، 04-05-2024 06:58 م

الملك يعزي 3 عشائر أردنية

2202421192419969444555


الوكيل الاخباري - مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم السبت، واجب العزاء إلى عشيرة الكباريتي بوفاة الدكتور نبيل محمد جميل الكباريتي، وإلى عشيرة المحيسن بوفاة الحاج عودة حسين المحيسن، وإلى عشيرة الشرع بوفاة الحاج سمير صابر موسى الشرع.

ونقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء المرحومين، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى ذوي الفقداء، سائلا الله أن يتغمدهم بواسع رحمته ورضوانه.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 

 

 

 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
مدرسة

قرار لوزارة التربية والتعليم يوم الثلاثاء المقبل

20cbac6d-4f40-4f46-87b7-58488017cbdd

الامن يكشف تفاصيل الحريق في مجمع تجاري بعمان

الدفاع المدني 4

حريق في مجمع تجاري بعمان وتحويل السير بمنطقة دوار الداخلية - صورة

construction

تمديد فترة تسديد اشتراكات "المهندسين" حتى نهاية أيار

f6868267-c3c7-4d8a-b000-f21b7a9d132f

الجمارك تُحذر من صفحات تدعي مزادات عبر روابط وهمية ورسائل احتيالية

313402751_434068532209726_3869177063460681774_n (1)

اعلان توظيف صادر عن نقابة المهندسين - رابط

أخبار متعلقة
4202425195634722927695

الملك يعزي قبيلة بني صخر/ الفايز

4202421183731266867662 (1)

الملك يعزي عشيرة الفريحات

ععع

تلبية لدعوة الملك .. أمير دولة الكويت يزور الأردن غدا

2bd173fd-2794-47c1-8657-f89c93d86937

رئيس الديوان الملكي الهاشمي يلتقي فعاليات شبابية

4202415182813300477038

الملك يعزي آل نسمة وآل نرسيسيان

web (5)

مندوبا عن جلالة الملك وولي العهد العيسوي يعزي ال الدريعي والفاعور