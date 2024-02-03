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السبت، 03-02-2024 09:27 م

توضيح من حماس حول وقف إطلاق النار في غزة

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الوكيل الاخباري - لا تزال حركة المقاومة الإسلامية (حماس) تدرس مقترحا لوقف إطلاق النار في قطاع غزة الذي يتعرض لحرب إسرائيلية منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر.

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وقالت حماس، السبت، إن "الحركة تسلمت مقتَرَح الإطار العام الذي تم تداوله في اجتماع باريس الرباعي، وأوضحت أن "النقاش والتشاور القيادي حوله يرتكز على أساس وصول المفاوضات إلى إنهاء كلي للعدوان الإرهابي على شعبنا الفلسطيني، وانسحاب كامل لجيش الاحتلال إلى خارج قطاع غزة".

 

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