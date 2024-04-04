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الخميس، 04-04-2024 03:49 م

جنرال إسرائيلي سابق: إسرائيل بطريقها إلى حرب شاملة

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الوكيل الإخباري- نقلت صحيفة "معاريف" عن الجنرال الإسرائيلي السابق إسحاق بريك قوله إن إسرائيل في طريقها إلى حرب لم تشهدها من قبل، وقد تكون إقليمية شاملة في المنطقة بأكملها.

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وقال بريك إن الجبهة الإسرائيلية الداخلية غير جاهزة بشكل كامل لحرب شاملة، وليس لديها ما يكفي من القوات البرية للقتال على عدة جبهات.


وأكد أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت ورئيس الأركان هرتسي هاليفي، قادوا إسرائيل إلى أسوأ فوضى منذ قيامها، قائلاً إنهم يديرون الحرب بطريقة غير عقلانية ويجلبون المخاطر والكوارث لتل أبيب.




 




 

 


 

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