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الإثنين، 28-12-2020 08:10 ص

إخلاء منزله

جنين: قوات الاحتلال تقتحم طورة وتداهم منزل أسير

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من مصدر فلسطيني


الوكيل الإخباري - اقتحمت قوات الاحتلال، أمس الأحد، قرية طورة جنوب غرب جنين، وداهمت منزل أسير ومنزل والده.

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وأفادت مصادر فلسطينية "، بأن قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت القرية بعد محاصرتها، وداهمت منزل الأسير محمد مروح قبها، ومنزل والده، مصطحبةً الكلاب البوليسية.


وأضافت المصادر، أن جيش الاحتلال أخلى منزل الأسير، وقام بعمليات حفر في عمدان المنزل.  

 

المصدر : وفا 

 

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