حركة الجهاد: الرد على المجزرة الإسرائيلية لن يتأخر

الوكيل الإخباري - نعت حركة الجهاد الإسلامي، يوم الثلاثاء، الشهداء الذين ارتقوا في سلسلة غارات للطائرات الحربية الإسرائيلية، على عدة مناطق في قطاع غزة.

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واستهدفت الغارات الإسرائيلية شققاً سكنية ومنازل تتبع لقيادات عسكرية في حركة الجهاد الإسلامي في القطاع.



وقالت الحركة، في بيان ، "إنه في سياق الحرب التي يشنها الاحتلال الصهيوني على شعبنا في كل أماكن تواجده، ارتكب العدو مجزرة غادرة وبشعة استهدفت مبانٍ سكنية في قلب الأحياء المكتظة في مدينتي غزة ورفح، وقد ارتقى خلال هذا العدوان وهذه المجزرة الارهابية 13 مواطنًا بينهم ثلاثةٌ من قادة حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين وقادة ذراعها العسكري سرايا القدس، إلى جانب عددٍ من النساء والأطفال، كما أصيب جراء هذه المجزرة عدد من المواطنين".



وحملت الجهاد الاحتلال الإسرائيلي كامل المسؤولية عن هذه المجزرة ووصفتها بـ "الإرهابية الغادرة والبشعة، التي تجاوزت كل الحدود ومثلت انتهاكاً خطيراً لوقف إطلاق النار".



وأكدت "أن الرد الفلسطيني على هذه المجزرة العدوانية البشعة لن يتأخر"، مشددة على أن "سرايا القدس والمقاومة لن تتهاون أبداً أمام هذه الدماء الطاهرة".

صفا