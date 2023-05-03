هنية: أبلغنا الوسطاء ضرورة تسليم جثمان الشهيد خضر عدنان لعائلته

الوكيل الإخباري - قال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، "إن المقاومة رسخت من خلال الجولة الراهنة حقيقة كونها الرصيد الاستراتيجي لشعبنا وأسرانا ومقدساتنا من خلال أدائها الموحد والذي كان جاهزًا لكل الاحتمالات في مواجهة العدو".



وحيا هنية في بيان عممه مكتبه صباح اليوم الأربعاء، شعبنا ومقاومته "التي كانت وفيةً للشيخ الشهيد خضر عدنان وللحركة الأسيرة ولم تتوانَ عن القيام بواجبها على امتداد ساحة المعركة مع الاحتلال وخاصة في غزة الأبية".



وأضاف هنية "إننا إذ نجدد موقفنا الحازم من جريمة القتل المتعمد؛ نشدد وكما أبلغنا جميع الوسطاء الذين تدخلوا - على ضرورة تسليم جثمان الشهيد خضر عدنان لعائلته الصابرة ليحظى بما يليق بالشهداء الأبطال من التكريم والتبجيل".



وكان هنية أجرى اتصالات مع الأشقاء في مصر وقطر ومبعوث الأمين العام للأمم المتحدة في الشرق الأوسط تور وينسلاند لوقف العدوان على قطاع غزة.



وحمل هنية في اتصالاته الاحتلال مسؤولية ما يمكن أن ينتج عن استمرار العدوان الغاشم على قطاع غزة.



ويسود قطاع غزة هدوء حذر بعد جولة من القصف المتبادل بين المقاومة والاحتلال الإسرائيلي، بدأتها فصائل المقاومة في قطاع غزة عبر الغرفة المشتركة، رداً على جريمة اغتيال الشيخ الأسير خضر عدنان.

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