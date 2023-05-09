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الثلاثاء، 09-05-2023 06:28 ص

ارتفاع حصيلة العدوان على قطاع غزة إلى 13 شهيدا

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الوكيل الاخباري - استشهد 13 فلسطينيا، بينهم أربعة أطفال، وستة نساء، وأصيب 20 على الأقل بجروح بينهم حرجة وخطيرة، فجر اليوم الثلاثاء، في سلسلة غارات شنها الطيران الحربي الإسرائيلي على مناطق مختلفة من قطاع غزة.

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وأفادت مصادر، بأن دوي انفجارات متتالية سمعت في أرجاء قطاع غزة، تبين أنها استهدافات من قبل طائرات حربية إسرائيلية وبدون طيار لعدد من المنازل والشقق السكنية في مدينة غزة ومدينة رفح ومدينة خان يونس، وسط القطاع وشماله.


وأكدت مصادر، أنه عرف من بين الشهداء جهاد غنام (62 عاماً)، وخليل البهتيني (44 عاماً) والأسير المحرر طارق عز الدين وهو من بلدة عرابة جنوب جنين، واستشهاد آخرين.


وأشارت إلى وجود عدد من الفلسطينيين تحت أنقاض منازل تعرضت للقصف من طيران الاحتلال الحربي في القطاع.


وأضافت مصدر أن جثامين بعض الشهداء وصلت متفحمة إلى مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة، ومستشفى أبو يوسف النجار في رفح ، مشيراً إلى أن عدد الشهداء مرشح للارتفاع في أية لحظة.


وكانت العديد من المواقع قد تعرضت فجر اليوم، للقصف العنيف بعشرات الأطنان من المتفجرات والصواريخ الإسرائيلية، في مناطق مختلفة من رفح جنوباً حتى بيت حانون شمالاً في قطاع غزة، وشوهدت ألسنة اللهب والنيران والدخان تتصاعد فيها.

 

وفا


 




 

 


 

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