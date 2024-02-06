الثلاثاء 06-02-2024
الوكيل الاخباري
 

حركة حماس تصدر بياناً عاجلاً وتُحذر

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الثلاثاء، 06-02-2024 06:51 م

حركة حماس تصدر بياناً عاجلاً وتُحذر

شعار حماس


الوكيل الاخباري - اصدرت حركة حماس مساء الثلاثاء بيانا جاء فيه :

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"ندين بشدّة ونستنكر إعلان رئيس الأرجنتين عزمه نقل سفارة بلاده لدى الكيان الصهيوني النازي إلى القدس المحتلة، ونعتبره تعدياً على حقوق شعبنا الفلسطيني في أرضه، ومخالفةً لقواعد القانون الدولي باعتبار القدس أرضاً فلسطينيةً محتلة؛ وندعوه إلى العدول عن هذا القرار الظالم والخاطئ، الذي يضع الأرجنتين في خانة الشريك للمحتل الصهيوني في انتهاكاته ضد شعبنا الفلسطيني وحقوقه الوطنية في أرضه ومقدساته".

 

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