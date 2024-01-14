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الأحد، 14-01-2024 07:54 ص

الأونروا: الحرب الدائرة منذ مئة يوم في غزة "تلطخ إنسانيتنا المشتركة"

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الوكيل الاخباري - اعتبرت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) أن الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في غزة "تلطخ إنسانيتنا المشتركة" بمرور مئة يوم على النزاع في القطاع المحاصر.

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وقال المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني، في بيان "إن جسامة الموت، والدمار، والتهجير، والجوع، والخسارة، والحزن في الأيام الـ100 الماضية يلطخ إنسانيتنا المشتركة".


ولم يفلح مجلس الأمن في اعتماد قرار بوقف إطلاق النار في قطاع غزة الذي يشهد عدوانا اسرائيليا طاحنا تسبب باستشهاد وجرح عشرات الألاف من أهالي القطاع، نصفهم تقريبا من النساء والأطفال.


كما أدى القصف الإسرائيلي لسقوط المئات من الطواقم الطبية والصحفيين والعاملين في المؤسسات الإنسانية والدولية. 


وحذرت العديد من المنظمات والهيئات الدولية من استمرار الأوضاع الحالية في قطاع غزة، واصفة ما يحدث بانه حرب إبادة جماعية.


 




 

 


 

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