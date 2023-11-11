"حريات": حياة المعتقلين بسجون الاحتلال في خطر

الوكيل الاخباري - قال مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية "حريات"، إن محاميته ليندا العبادي، زارت المعتقلين في "عوفر"، ونقلت عنهم وجود خطر حقيقي ومباشر يهدد حياتهم، وإن إدارة معتقلات الاحتلال الإسرائيلي تتعمد الحط من كرامتهم، وكسر إرادتهم بحرمانهم من أبسط أساسيات الحياة داخل المعتقل.

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وأكد المركز في بيان، اليوم السبت، قيام إدارة المعتقلات بتعريض المعتقلين للتعذيب والعزل ولأشكال أخرى من المعاملة السيئة، أقلها تجريدهم من كل مقتنياتهم، بما فيها الملابس، حيث يضطر المعتقل إلى غسل ملابسه وارتدائها وهي ما زالت مبلولة، بحكم أن ليس لديه خيار آخر.



وأجمع المعتقلون الذين قامت المحامية بزيارتهم أن الإدارة تتبع سياسة انتقامية بحقهم، قائمة على التنكيل والعقاب بهدف كسر إرادتهم، وإعادة الأوضاع في المعتقلات إلى ما كانت عليه في بدايات الاحتلال عام 1967.

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