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الأحد، 05-05-2024 06:16 ص

كتائب القسام تنعى من مقاوميها وقادتها الميدانيين في الضفة الغربية

حماس


الوكيل الاخباري - نعت كتائب الشهيد عز الدين القسام -الجناح العسكري لحركة حماس– 4 من مقاوميها وقادتها الميدانيين في الضفة الغربية، قالت إنهم استشهدوا في اشتباك مع قوات الاحتلال دام أكثر من 15 ساعة في دير الغصون شمال طولكرم.

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وأضافت القسام أن من بين الشهداء قائدها في محافظة طولكرم علاء شريتح (45 عاما)، وقائدها الميداني عدنان سمارة (40 عاماً)، بالإضافة إلى تامر فقها (32 عاماً)، وآسال بدران (42 عاماً).


وفي سياق متصل، جابت مسيرة حاشدة شوارع ضاحية شويكة في طولكرم شمالي الضفة الغربية وصولاً إلى منزل الشهيد تامر فقها أحد شهداء القسام في بلدة دير الغصون. وطالب المتظاهرون المقاومة الفلسطينية بالثأر لدماء الشهداء.


أكدت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان وصول شهيد خامس، لم تعرف هويته بعد، إلى مستشفى طولكرم الحكومي من دير غصون.



 




 

 


 

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