حريق ضخم في مصنع للبلاستيك في الخليل

الوكيل الاخباري - اندلع حريق ضخم في مصنع "رويال" للمواد البلاستيكية بمدينة الخليل.



وقال رئيس بلدية الخليل تيسير أبو سنينة إن الحريق لم تشهد المحافظة له مثيلا، وأن عملية إخماده تفوق الإمكانيات المتوفرة في المحافظة نظرا لأن المواد التي يتم استخدامها في المصنع سريعة الاشتعال، واصفا الوضع بالخارج عن السيطرة.



وأضاف أن طواقم الدفاع المدني، وقسم إطفائية الخليل، هرعت إلى المكان في محاولة للسيطرة على الحريق الذي وصل إلى مستودعات المواد البلاستيكية والكيماوية، في ظل المخاوف من انتقال النيران إلى المنازل القريبة.

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