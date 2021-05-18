حصيلة الشهداء في الضفة الغربية 23 شهيدا

الوكيل الإخباري - قالت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم الثلاثاء إن حصيلة الشهداء الفلسطينيين بنيران جيش الاحتلال في الضفة الغربية بلغ 23 شهيدا. منذ بدء التصعيد.



وتتواصل حالة التوتر المتزايد في الضفة الغربية، مع إعلان الإضراب الشامل، اليوم الثلاثاء، في جميع المحافظات احتجاجا على عدوان الاحتلال المتواصل على الشعب الفلسطيني وتضامنا مع الشهداء والجرحى في قطاع غزة.

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وشمل الإضراب مناحي الحياة التجارية والتعليمية كافة، بما فيها المؤسسات الخاصة والعامة، وأغلقت المدارس والجامعات أبوابها وكذلك المصارف، ووسائل النقل العام.



المصدر : روسيا اليوم



