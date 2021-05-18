الثلاثاء 18-05-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

بند الدم لـ الوكيل : تزايد الإقبال على التبرع بالدم بين الأردنيين

ارتفاع أسعار الذهب عالميا

الأحوال المدنية لـ الوكيل : 942 شخصا يحملون اسم فلسطين في المملكة

بريطانيا.. امرأة متوفاة تتعرض للسرقة

حصيلة الشهداء في الضفة الغربية 23 شهيدا

نقيب المطاعم يرجح فتح المقاهي في مطلع حزيران القادم

التربية : لم يُتخذ قرار بعد بشأن العودة إلى المدارس

قطر تبدأ بحجز مواعيد لتلقيح الأطفال ضد كورونا

استشهاد فلسطيني بزعم تنفيذه عملية طعن بالخليل

بيان هام صادر عن وزارة الصحة

الثلاثاء، 18-05-2021 01:11 م

حصيلة الشهداء في الضفة الغربية 23 شهيدا

هت
توضيحية


الوكيل الإخباري - قالت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم الثلاثاء إن حصيلة الشهداء الفلسطينيين بنيران جيش الاحتلال في الضفة الغربية بلغ 23 شهيدا. منذ بدء التصعيد.

وتتواصل حالة التوتر المتزايد في الضفة الغربية، مع إعلان الإضراب الشامل، اليوم الثلاثاء، في جميع المحافظات احتجاجا على عدوان الاحتلال المتواصل على الشعب الفلسطيني وتضامنا مع الشهداء والجرحى في قطاع غزة.

اضافة اعلان

وشمل الإضراب مناحي الحياة التجارية والتعليمية كافة، بما فيها المؤسسات الخاصة والعامة، وأغلقت المدارس والجامعات أبوابها وكذلك المصارف، ووسائل النقل العام.

 

المصدر : روسيا اليوم


 




 

 


 

إقرأ ايضا
520211715242585365654

ضربة صاروخية للمقاومة على مستوطنة اشكول

9998963745

اصابة خطيرة لجندي اسرائيلي بعد نصب كمين له على حدود قطاع غزة

download

الكشف عن سبب فشل 'القبة الحديدية' في اعتراض الصواريخ

ق

قصف موقع إسناد صوفا في الأراضي المحتلة

153991961850708900

المقاومة تستهدف تجمعا لدبابات العدو على حدود غزة

15e86e755ef18e_EGKHOLPQNFMIJ

الاحتلال يعلن تمديد حالة الطوارئ في مدينة اللد المحتلة

أخبار متعلقة
حخ

‎ 220 شهيداً منذ بدء عدوان الاحتلال

ف

قصف مواقع لجيش الاحتلال في غلاف قطاع غزة

1

شهيد فلسطيني برصاص الاحتلال في الضفة الغربية

1

الاحتلال: التصعيد مع غزة سينتهي لكن الخراب من الصعب إصلاحه

د

قيادي حمساوي : حذرنا الاحتلال من مغبة ارتكاب حماقة