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الأحد، 16-05-2021 09:02 م

قصف مواقع لجيش الاحتلال في غلاف قطاع غزة

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الوكيل الإخباري - أعلنت "سرايا القدس"، الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي"، عن قصفها قوات ومواقع لجيش الاحتلال في غلاف قطاع غزة.

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وذكرت "سرايا القدس" عبر قناتها في تطبيق "تلغرام" أنها استهدفت بعدد كبير من قذائف الهاون سرية تعزيزات من لواء جفعاتي شرق موقع كوسوفيم العسكري، بالإضافة عن شنها هجوما صاروخيا على موقع إسناد "صوفا" وقاعدة "أميتاي".


وكانت "سرايا القدس" قد أعلنت عن قصفها هذه المواقع في وقت سابق من اليوم.

 

ويأتي ذلك على خلفية إطلاق صفارات الإنذار في العديد من المدن والبلدات والمستوطنات في جنوب مدن تابعة للاحتلال، بسبب هجمات صاروخية جديدة من قطاع غزة.


وأقر جيش الاحتلال اليوم بأن مدن تابعة له تتعرض حاليا لهجمات صاروخية غير مسبوقة من حيث وتيرتها، وذلك على خلفية الجولة الجديدة من التصعيد حول قطاع غزة التي بدأت الاثنين الماضي.

 

المصدر : روسيا اليوم 

 


 




 

 


 

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