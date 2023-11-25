حماس تفاجئ العالم - صورة

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - فاجأت حركة حماس العالم في ظهور لأول مرة بشكل علني لجنود من الإناث في كتائب القسام في غزة خلال تسليم الأسرى الإسرائيليين إلى الصليب الأحمر الدولي.



وكانت بدأت أمس الجمعة الساعة السابعة صباحا بتوقيت غزة، هدنة إنسانية مدتها أربعة أيام بين الجيش الإسرائيلي وحركة "حماس"، وفي إطار المرحلة الأولى، تم تسليم مجموعة من 13 أسيراً إسرائيليا هم من النساء والأطفال إلى السلطات الإسرائيلية.



كما أخلت حركة حماس سبيل 11 مواطنا أجنبيا من حملة الجنسيات التايلاندية والفلبينية على هامش صفقة تبادل الأسرى.

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