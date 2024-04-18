حماس: لن نسلم الأسرى الإسرائيليين إلا بصفقة حقيقية

الوكيل الاخباري - أكد القائم بأعمال رئيس حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بالضفة الغربية زاهر جبارين أن الحركة لن تسلّم الأسرى الإسرائيليين لديها "إلا بصفقة حقيقية".

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وقال جبارين في تصريحات تلفزيونية مساء يوم الأربعاء إن حركة حماس سلمت ردها للوسطاء، مضيفا أنه "إذا أراد الاحتلال أن يعرف مصير أسراه ويأخذ من تبقى منهم أحياء فعليه أن يكون جادا في المفاوضات ويبتعد عن ألاعيب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وحساباته السياسية التي تعطل المفاوضات".



وفي سياق متصل، قال مصدر قيادي في حركة حماس للجزيرة إن التراجع الأميركي المستمر والانحياز للموقف الإسرائيلي أدى لأزمة في مفاوضات صفقة التبادل.



وأضاف المصدر أن حماس قدمت رؤية للصفقة تستند إلى ورقة قدمها الوسطاء بمن فيهم الولايات المتحدة، لكن واشنطن تراجعت عن ورقتها بعد رفضها من قبل تل أبيب ثم تبنت الموقف الإسرائيلي كاملا.



وأكد المصدر القيادي في حماس أن السلوك الأميركي لن يجلب صفقة، بل سيزيد من حالة التصعيد وسفك مزيد من الدماء.

