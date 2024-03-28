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الخميس، 28-03-2024 12:24 م

المقاومة تقصف تجمعات لجنود الاحتلال بمحيط مجمع الشفاء

سرايا 2


الوكيل الاخباري - قالت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي إنها قصفت مع كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) بقذائف الهاون تجمعات لجنود جيش الاحتلال الإسرائيلي في محيط مجمع الشفاء بغزة، والذي يحاصره الاحتلال منذ 11 يوما.

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وفي اليوم الـ 174 من الحرب الإسرائيلية على غزة، تواصل القصف الإسرائيلي لمناطق متعددة في شمال غزة ووسطها وجنوبها حيث استشهد 3 فلسطينيين وأصيب 20 آخرون، في حين قالت القناة الـ12 الإسرائيلية إن الجيش بدأ الاستعدادات لشن عملية في رفح في حال انهيار المفاوضات.


 




 

 


 

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