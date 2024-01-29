حماس: مؤتمر أمس يكشف نوايا مبيتة لتطبيق جريمة التطهير العرقي ضد الشعب الفلسطيني

الوكيل الاخباري - اعتبرت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) دعوة الإئتلاف الحاكم في إسرائيل خلال مؤتمر أمس لضم الضفة وغزة "يكشف النوايا المبيتة لتطبيق جريمة التهجير والتطهير العرقي ضد شعبنا".

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ووجهت الحركة في بيان دعوة للمجتمع الدولي والأمم المتحدة من أجل "اتخاذ موقف حازم من عقد هذا المؤتمر الفاشي وإدانته بشكل واضح".



وشارك 12 وزيرا إسرائيليا بعضهم من حزب الليكود الذي يتزعمه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وأكثر من 15 عضو كنيست في مؤتمر أمس حول إعادة المستوطنات إلى غزة، وسط دعوات المشاركين من أنصار اليمين المتطرف إلى "تهجير" الفلسطينيين من قطاع غزة.



وقال وزير الأمن القومي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير، في كلمة خلال المؤتمر "أخاطبك من هذه المنصة يا رئيس الوزراء، لقد حان وقت العودة إلى الديار في غوش قطيف وشمال شمرون، حان وقت تشجيع هجرة الفلسطينيين وحان وقت الانتصار".

