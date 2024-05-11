الطعاني: عاصفة جيومغناطيسية حادة تضرب الأرض الآن

الوكيل الاخباري - تشهد الكرة الأرضية اليوم السبت أكبر عاصفة جيومغناطيسية منذ حوالي 20 عاماً حيث وصلت إلى الفئة الخامسة (G5) نتيجة النشاط الشمسي الكبير الذي تشهده الشمس حاليا وفق استاذ فيزياء الفلك وعلوم الفضاء الدكتور علي الطعاني.

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وقال الطعاني " بدأت بالفعل حدوث بعض الاضطرابات والتشويش في أنظمة الاتصالات اللاسلكية وانظمة الملاحة الفضائية والبحرية ونظام GPS العالمي اليوم. فقد انقطعت موجات الراديو على الموجات القصيرة فوق المحيط الهادئ عند ترددات أقل من 30 ميجاهرتز لمدة تصل إلى ساعة."



وأضاف " سجلت أجهزة قياس المغناطيسية في جميع أنحاء العالم وصل أول انبعاث كتلي الإكليلي الإكليلي (واحد من ستة) قذفته البقعة الشمسية العملاقة AR3664 إلى المجال المغناطيسي للأرض، وسيتبعها المزيد من الانبعاثات وقد يؤدي وصولها إلى استمرار العاصفة لبضعة أيام."



ونوه أن بيانات مركز التنبؤ بالطقس الفضائي NOAA و مرصد ديناميكا الشمس التابع لوكالة ناسا، تشير إلى أن الأرض ضربها الانبعاث الإكليلي، حيث كانت سرعة الرياح الشمسية إلى أكثر من 700 كيلومتر في الثانية والأهم من ذلك أن المجالات المغناطيسية المتجهة جنوباً القادمة من الشمس قد غمرت الأرض، مما أدى إلى حدوث "صدع" مؤقت في الغلاف المغناطيسي لكوكبنا تدفقت الرياح الشمسية.



ولفت أن العاصفة جيومغناطيسية هي انبعاث كتلي إكليلي قوي - سحابة من الغاز المتأين- تضرب الأرض من خلال المجال المغناطيسي للأرض، تظهر بسببها تفاعلات على شكل شفق القطبي عند خطوط العرض المنخفضة في المواقع البعيدة عن أضواء المدينة في النرويج و فرنسا و البرتغال وسويسرا وبولندا وكندا وجزء من امريكا.



علما ان الشمس تشهد ذروة نشاط غير عادي بسبب دورتها الخامسة والعشرين التي بدأت في عدم 2020 وستستمر حتى نهاية العام القادم، حيث سيلاحظ تدفق كبير من الرياح الشمسية التي ستصل الأرض خلال الفترة القادمة وتأثيرها على أنظمة الاتصالات الراديوية واللاسلكية وانظمة الاتصالات اللاسلكية والملاحة الفضائية.

