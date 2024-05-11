السبت 11-05-2024
الوكيل الاخباري
 

اعلان صادر عن ترخيص السواقين والمركبات

استثمار جديد في "الحسين الصناعية" يوفر 50 فرصة عمل

الاحتلال يشن غارة على جباليا وسرايا القدس تقصف جنودا بحي الزيتون

حملة رش شاملة في الموقر لمكافحة البعوض

فرنسا: عمليات إسرائيل العسكرية برفح تهدد بوضع كارثي

كوريا الشمالية تعتزم نشر راجمات صواريخ جديدة ستحدث "تغييرا نوعيا"

تجارة الأردن: رفع التصنيف الائتماني للمملكة يعكس قوة الاقتصاد الوطني

الأونروا : نحو 150 ألف شخص غادروا رفح

ماذا يعني ارتفاع الاحتياطيات الأجنبية في الأردن إلى مستويات تاريخية؟

ثلاثة معتقلين من جنين يدخلون أعوامهم الـ22 في الأسر

السبت، 11-05-2024 11:07 ص

ما سبب وخز اليدين أو القدمين؟

tbl_articles_article_32386_652659499cc-78a7-4227-9c1f-a0377ceb0d1f


الوكيل الإخباري - قد يكون الوخز في اليدين، أو القدمين علامة على الاعتلال العصبي، ويقول العلماء إنه أكثر شيوعاً مما كان يعتقد سابقاً.

وحسب دراسة جديدة في جامعة ميتشغان تبين أن 3 من كل 4، فحصوا، كانوا مصابين بالاعتلال العصبي.

اضافة اعلان


أما المرضى الذين يعانون من الاعتلال العصبي، فأوضح الباحثون، أنهم يشكون أساساً من تلف الأعصاب الذي يسبب الألم والخدر في الأطراف.


ووفق "ستادي فايندز"، قد لا يبدو ذلك خطيراً بشكل خاص، إلا أن الدراسة تؤكد أن الاعتلال العصبي يمكن أن يؤدي إلى السقوط والالتهابات وحتى بتر الأطراف في الحالات الشديدة.


وفي الدراسة، فحص الباحثون 169 شخصاً من عيادة الطب الباطني الخارجية في ميشيغان، ولاحظوا وجود متلازمة التمثيل الغذائي لدى 2 من كل 3 مشاركين.
ويعني ذلك إصابتهم بحالتين أو أكثر من الحالات الـ 4 التالية، ارتفاع الضغط، والكوليسترول، والغلوكوز، والدهون الثلاثية.


ووجد البحث أن المصاب بمتلازمة التمثيل الغذائي  أكثر عرضة للإصابة بهذا النوع من تلف الأعصاب بـ 4 مرات.


علاوة على ذلك، قد لا يشعر المرضى بتلف الأعصاب بالوخز في أيديهم أو أقدامهم، ما يجعل التشخيص أكثر صعوبة.


وقالت الدكتورة ميليسا إيلافروس الباحثة الرئيسية: "يعاني أكثر من ثلث المصابين بالاعتلال العصبي من آلام حادة أو وخز تشبه الصدمة، ما يزيد  معدلات الاكتئاب لديهم ويقلل نوعية حياتهم".


وأشار البحث إلى أن "الذين يعانون من الاعتلال العصبي  معرضون  أيضاً لخطر متزايد للوفاة المبكرة، حتى عند الأخذ في الاعتبار الحالات الأخرى التي يعانون منها".

 

24

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
1f90d253-05bf-4c07-a62c-125e5c1b006d

ما سبب التبول الليلي المفرط؟

طرق_رعاية_المسنين

زيادة التستوستيرون لدى المسنين ترتبط بالرجفان الأذيني

صورة-بعنوان-ارتفاع-ضغط-الدم-للحامل

مضاعفات ارتفاع ضغط الدم اثناء الحمل

5-dangerous-symptoms-brain-stroke-certain-signs-danger-must-aware-1

السكتة الدماغية.. أسبابها وأعراضها

01070347127343652152747537328113

بهذه الحالة مركبتك قد تصيبك بمرض خطير!

aa3fc7da898d70292cdc140280ff38d1

هل يقلل زيت الزيتون مخاطر الخرف؟