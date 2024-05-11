ما سبب وخز اليدين أو القدمين؟

الوكيل الإخباري - قد يكون الوخز في اليدين، أو القدمين علامة على الاعتلال العصبي، ويقول العلماء إنه أكثر شيوعاً مما كان يعتقد سابقاً.



وحسب دراسة جديدة في جامعة ميتشغان تبين أن 3 من كل 4، فحصوا، كانوا مصابين بالاعتلال العصبي.

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أما المرضى الذين يعانون من الاعتلال العصبي، فأوضح الباحثون، أنهم يشكون أساساً من تلف الأعصاب الذي يسبب الألم والخدر في الأطراف.



ووفق "ستادي فايندز"، قد لا يبدو ذلك خطيراً بشكل خاص، إلا أن الدراسة تؤكد أن الاعتلال العصبي يمكن أن يؤدي إلى السقوط والالتهابات وحتى بتر الأطراف في الحالات الشديدة.



وفي الدراسة، فحص الباحثون 169 شخصاً من عيادة الطب الباطني الخارجية في ميشيغان، ولاحظوا وجود متلازمة التمثيل الغذائي لدى 2 من كل 3 مشاركين.

ويعني ذلك إصابتهم بحالتين أو أكثر من الحالات الـ 4 التالية، ارتفاع الضغط، والكوليسترول، والغلوكوز، والدهون الثلاثية.



ووجد البحث أن المصاب بمتلازمة التمثيل الغذائي أكثر عرضة للإصابة بهذا النوع من تلف الأعصاب بـ 4 مرات.



علاوة على ذلك، قد لا يشعر المرضى بتلف الأعصاب بالوخز في أيديهم أو أقدامهم، ما يجعل التشخيص أكثر صعوبة.



وقالت الدكتورة ميليسا إيلافروس الباحثة الرئيسية: "يعاني أكثر من ثلث المصابين بالاعتلال العصبي من آلام حادة أو وخز تشبه الصدمة، ما يزيد معدلات الاكتئاب لديهم ويقلل نوعية حياتهم".



وأشار البحث إلى أن "الذين يعانون من الاعتلال العصبي معرضون أيضاً لخطر متزايد للوفاة المبكرة، حتى عند الأخذ في الاعتبار الحالات الأخرى التي يعانون منها".

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