خطاب ناري لـ ابو عبيدة بعد 100 يوم من بدء الحرب

الوكيل الاخباري - قال أبو عبيدة الناطق باسم كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، إن المقاومة استهدفت وأخرجت عن الخدمة 1000 آلية عسكرية صهيونية خلال 100 يوم في غزة



وأضاف أبو عبيدة، في كلمة مصورة، الأحد، أن المقاومة كبدت العدو وما زالت تكبده خسائر باهظة تفوق كلفتها ما تكبده في 7 أكتوبر.



وجدد التأكيد على أن جرائم العدو ارتفعت وحكومته تعمل على سحق شعبنا وتدمير مقدساته في الضفة والقدس والداخل وغزة، وبات قادة العدو يتلذذون بقتل أسرانا ويشددون الخناق على غزة لإرضاء غرائز جمهورهم .

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وأضاف أن ما حدث في السابع من أكتوبر جاء رداً على مجازر العدو ضد شعبنا منذ مئة عام.



وأكد أبو عبيدة أن معركة "طوفان الأقصى" مفصلية في تاريخ شعبنا وأمتنا، وصرخة دوت لتحرر كل الأمم والشعوب المستعمرة وأعطت نموذجاً كيف للكف أن تناطح المخرز.



وتابع:" نذكر المتواطئين والعاجزين من قوى العالم الذي تحكمه شريعة الغاب قبل السابع من أكتوبر بالعدوان على أقصانا".



وأشار إلى أن "جل ما استهدفنا به العدو من ذخائر وأسلحة من الصناعة العسكرية لكتائب القسام".