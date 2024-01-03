الدويري يتحدث عن اغتيال صالح العاروري

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - تحدث المحلل العسكري والاستراتيجي، اللواء فايز الدويري، اليوم الأربعاء، حول اغتيال القيادي في حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، صالح العاروري، وعدد من مرافقيه.



وقال الدويري في تدوينة عبر منصة "إكس" : بدأ الكيان في تنفيذ تهديداته باستهداف رموز المقاومة، السؤال: أليست جرائم تخالف القانون الدولي وإرهاب دولة؟ ما موقف المدافعين عن حقوق الإنسان والداعمين لدولة الكيان؟".

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وتابع: "يصدقون أكاذيبها ويتسابقون لحمايتها، بداية من استخدام حق النقض، مروراً بتقديم الحماية السياسية والأمنية والعسكرية والاقتصادية، وصولاً إلى الحج إلى داخل الكيان".



وختم منشوره بالقول: "حضارة مزيفة كاذبة، سيهزم الجمع ويولون الدبر".