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الأربعاء، 03-01-2024 06:07 م

الدويري يتحدث عن اغتيال صالح العاروري

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الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - تحدث المحلل العسكري والاستراتيجي، اللواء فايز الدويري، اليوم الأربعاء، حول اغتيال القيادي في حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، صالح العاروري، وعدد من مرافقيه.

وقال الدويري في تدوينة عبر منصة "إكس"  : بدأ الكيان في تنفيذ تهديداته باستهداف رموز المقاومة، السؤال: أليست جرائم تخالف القانون الدولي وإرهاب دولة؟ ما موقف المدافعين عن حقوق الإنسان والداعمين لدولة الكيان؟".

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وتابع: "يصدقون أكاذيبها ويتسابقون لحمايتها، بداية من استخدام حق النقض، مروراً بتقديم الحماية السياسية والأمنية والعسكرية والاقتصادية، وصولاً إلى الحج إلى داخل الكيان".


وختم منشوره بالقول: "حضارة مزيفة كاذبة، سيهزم الجمع ويولون الدبر".

 

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