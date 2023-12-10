الأحد 10-12-2023
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الأحد، 10-12-2023 07:57 ص

دعوات لإضراب شامل عالمي غداً الاثنين لوقف العدوان على غزة

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الوكيل الإخباري - تصدر وسم "الإضراب الشامل" عبر منصة أكس في قائمة الأعلى تفاعلا محليا وعالمياً لوقف العدوان الوحشي على قطاع غزة. 

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ودعا عدد كبير من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في جميع دول العالم للمشاركة بالإضراب الشامل غداً الاثنين الموافق 11 كانون الأول/ ديسمبر.


وقال نشطاء عرب وأجانب عبر منصة أكس إن الهدف من الإضراب الشامل رفض العدوان وقتل المدنيين بقطاع غزة بالإضافة إلى منع دخول المساعدات إليها . 


وتابعوا " معا في الإضراب العالمي الشامل لوقف العدوان الغاشم على غزة ".


ويستمر العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة لليوم الـ65 بقصف منازل المدنيين ومراكز الإيواء بالمدفعية الإسرائيلية والزوارق والطيران الجوي .

 

 


 




 

 


 

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