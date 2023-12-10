دعوات لإضراب شامل عالمي غداً الاثنين لوقف العدوان على غزة

الوكيل الإخباري - تصدر وسم "الإضراب الشامل" عبر منصة أكس في قائمة الأعلى تفاعلا محليا وعالمياً لوقف العدوان الوحشي على قطاع غزة.

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ودعا عدد كبير من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في جميع دول العالم للمشاركة بالإضراب الشامل غداً الاثنين الموافق 11 كانون الأول/ ديسمبر.



وقال نشطاء عرب وأجانب عبر منصة أكس إن الهدف من الإضراب الشامل رفض العدوان وقتل المدنيين بقطاع غزة بالإضافة إلى منع دخول المساعدات إليها .



وتابعوا " معا في الإضراب العالمي الشامل لوقف العدوان الغاشم على غزة ".



ويستمر العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة لليوم الـ65 بقصف منازل المدنيين ومراكز الإيواء بالمدفعية الإسرائيلية والزوارق والطيران الجوي .