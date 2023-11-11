قصف وحصار بالدبابات.. مستشفيات غزة تحت نار الاحتلال

الوكيل الإخباري - عبر القصف الكثيف والقنص المركز والمحاصرة بالدبابات، تمادى جيش الاحتلال الإسرائيلي في تحدي أبسط أعراف القانون الدولي الإنساني باستهدافه المتواصل للمستشفيات ومحيطها في قطاع غزة الذي يتعرض لليوم الـ36 لعدوان دموي خلف آلاف الشهداء والجرحى.



وكانت الأيام الماضية الأكثر دموية، فقد شن جيش الاحتلال حملة وحشية على المؤسسات الطبية أوقعت عددا كبيرا من الشهداء والجرحى بين الطواقم الطبية والمدنيين المرابطين حذو المشافي بحثا عن بقعة أمان تحميهم من كثافة القصف اليومي الذي يضرب شمال القطاع.



وضرب الاحتلال عرض الحائط كل تحذيرات من حدوث كارثة إنسانية تضع القطاع الصحي المتداعي أصلا على حافة الانهيار، في ظل نقص الوقود لتشغيل مولدات الكهرباء والعدد الهائل من الجرحى ضحايا الحرب المتواصلة منذ السابع من تشرين الأول الماضي.



ويشهد مجمع الشفاء الطبي وسط مدينة غزة -وهو الأكبر في القطاع- أكثر المآسي قتامة، إذ تواصل قوات الاحتلال تصعيد هجماتها وقصفها المكثف على محيطه وبوابته وقرب ساحته.



وعلى مدى الأيام الماضية شهد المجمع توافد نازحين من شمال القطاع في طريقهم إلى جنوبه، وكانوا بداخله ضمن آلاف آخرين، على خلفية بلاغات وإنذارات إسرائيلية تطالب بإخلاء شمال القطاع.



ويتعرض المجمع ومحيطه لاستهداف مستمر بالقصف من جانب جيش الاحتلال بزعم وجود مقر للمقاومة فيه، وهو ما نفته حكومة غزة مرارا.



وكان مبنى العيادات الخارجية في المجمع تعرض لقصف نفذته طائرات الاحتلال، ما أسفر عن وقوع عدد من الشهداء والجرحى، ويعتبر هذا الاستهداف الرابعَ للمجمع منذ فجر أمس الجمعة.



مقبرة جماعية

وقال مدير وزارة الصحة في غزة الدكتور منير البُرش إنهم محاصرون داخل مستشفى الشفاء ومضطرون لحفر مقبرة جماعية لدفن أكثر من 100 جثة موجودة في ساحات المستشفى، لأنهم لا يستطيعون الخروج لدفنها.



ومن داخل مجمع الشفاء، سجل طبيب فلسطيني مقطع فيديو يكشف فيه تدهور الوضع داخل قسم الطوارئ وانهيار مستوى الخدمات في المجمع الأكبر في القطاع.



وقالت منظمة أطباء بلا حدود إن القصف تكثف على مستشفى الشفاء بشكل كبير خلال الساعات القليلة الماضية.



ونقلت المنظمة عن الدكتور محمد أبو مغيصب المسؤول بالمستشفى أنه "منذ صباح اليوم، توقف العديد من الطواقم الطبية التابعة لمنظمة أطباء بلا حدود عن العمل في المستشفيات المدعومة في مدينة غزة بسبب القصف المستمر".

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نداء استغاثة

بدورهم، بث نشطاء نداء استغاثة من داخل مستشفى النصر للأطفال المحاصر منذ أربعة أيام، وبداخله مرضى من الأطفال، بينهم أطفال في العناية المركزة، إلى جانب عدد من النازحين.



وفي مستشفى العودة شمال غزة، أظهر مقطع فيديو التقطه أحد الأطباء آثار القصف الإسرائيلي الذي استهدف ليلا المستشفى ومحيطه.



ووثق الفيديو حالات مرضى وموظفين أصيبوا بالقصف، فضلا عن أضرار لحقت بسيارات الإسعاف والسيارات التابعة للمستشفى وللموظفين.



وشهد مستشفى القدس -الذي يسمى أيضا مستشفى جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني- سقوط شهداء إثر استهداف قناصة إسرائيليين للمستشفى.



وأظهرت صور من داخل المستشفى فشل الطواقم الطبية في إنقاذ مصاب في قصف إسرائيلي بسبب انقطاع الكهرباء بعد نفاد الوقود.



ويشهد مستشفى الرنتيسي للأطفال بدوره حصارا منذ يوم أمس، وتتمركز الدبابات الإسرائيلية في محيطه.



انقطاع كهرباء

وفي تطور لافت في الساعات الماضية، انقطع التيار الكهربائي عن أقسام المستشفى الإندونيسي بشكل كامل، وتوقفت كافة العمليات الجراحية في المستشفى مع استمرار القصف بمحيطه.



وقال نازحون من غزة وصلوا إلى محيط مستشفى ناصر في خانيونس جنوبي القطاع هربا من القصف الإسرائيلي، إن قوات الاحتلال قصفتهم بالدبابات وهم في طريقهم إلى المستشفى.



كما قال شهود عيان وصلوا مستشفى شهداء الأقصى وسط قطاع غزة، إن قوات الاحتلال قصفت نازحين في شارع صلاح الدين كانوا في طريقهم إلى جنوب قطاع غزة.



ووصف متحدث وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة، في بيان منفصل نشرته الوزارة أن القصف في محيط المستشفيات في مدينة غزة وشمال القطاع بأنه "جنوني".



ومنذ 36 يوما، يشن الجيش الإسرائيلي حربا جوية وبرية وبحرية على غزة "دمر خلالها أحياء سكنية على رؤوس ساكنيها"، واستشهد 11078 فلسطينيا بينهم 4506 أطفال و3027 سيدة و678 مسنا. الجزيرة نت