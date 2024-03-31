الأحد 31-03-2024
الوكيل الاخباري
 

الأردن خط أحمر .. وسم يتصدر منصات التواصل

الحنيفات: الاردن يسير بخطوات جادة للحد من هدر الغذاء

التعليم العالي : اعلان نتائج المنح والقروض الجامعية غداً الإثنين

فرص عمل للممرضين الأردنيين في ألمانيا

حزب الله يقصف ثكنة إسرائيلية

شهيدان إثر قصف محيط مستشفى شهداء الأقصى بدير البلح

رئيس الفيدرالي: لا خوف من الركود..ولسنا في عجلة لخفض الفائدة

تركيا.. مقتل شخص وإصابة 11 آخرين جراء اشتباك في أحد المراكز الانتخابية

بنك إسرائيل يدعم تجنيد الحريديم

1.84 % انخفاض أسعار المنتجين الصناعيين لشهر شباط

الأحد، 31-03-2024 01:35 م

دولة الإمارات العربية المتحدة ومؤسسة المطبخ المركزي العالمي "سنترال كيتشين" يسيّران ثاني شحنة مساعدات عبر الممر البحري إلى غزة

96bb3ddd-6acc-432c-92b5-f6247fc8d282


الوكيل الاخباري- سيرت دولة الإمارات العربية المتحدة بالتعاون مع مؤسسة المطبخ المركزي العالمي "وورلد سنترال كيتشين"، ثاني شحنة مساعدات إغاثية إلى قطاع غزة عبر الممر البحري انطلاقاً من قبرص، دعماً للفلسطينيين في ظل الأزمة الإنسانية التي يواجهونها داخل القطاع.

اضافة اعلان


وتحمل شحنة المساعدات التي تم نقلها إثر تحسن الظروف الجوية على متن ثلاث سفن وبارجة، مئات الأطنان من المواد الغذائية بما يكفي لإعداد أكثر من مليون وجبة، وتتضمن مواد جاهزة للأكل، مثل الأرز والدقيق والبقوليات والبروتينات، إضافة إلى مواد غذائية إضافية.


وكان الممر البحري قد دُشّن إلى قطاع غزة عن طريق البحر عبر جهد دولي جماعي من قبل كل من مؤسسة المطبخ المركزي العالمي "وورلد سنترال كيتشين"، ومنظمة أوبن آرمز، وذلك بالشراكة الوثيقة مع دولة الإمارات العربية المتحدة، وبدعم من قبرص، بهدف توسيع نطاق الجهود الإنسانية في قطاع غزة، في سياق الجهود الإماراتية المتواصلة التي تستهدف مساندة الفلسطينيين، وأهمية مساعدتهم بكل الوسائل المتاحة، والمبتكرة، وعلى كافة الأصعدة.


يذكر في هذا الصدد أن دولة الإمارات العربية المتحدة قامت خلال الفترة الماضية بجهود متواصلة دعماً للفلسطينيين من خلال إرسال 26 ألف طن من الإمدادات العاجلة، بما في ذلك المواد الغذائية والمياه والمواد الطبية، والتي تم تأمينها عبر 229 رحلة جوية، و19 عملية إنزال جوي، و1035 شاحنة، وثلاث سفن، من أجل إيصال الغذاء الذي يحتاجه الفلسطينيون بشدة إلى قطاع غزة، لتعذر إدخاله من خلال المعابر البرية المغلقة والتي لها دور أساسي في تأمين تدفق المساعدات، في ظل الأزمة الإنسانية التي يواجهونها، خصوصاً، خلال شهر رمضان الكريم.


من جهتها قامت مؤسسة المطبخ المركزي العالمي "وورلد سنترال كيتشين" بجهود إيجابية وذلك من خلال تقديم أكثر من 43 مليون وجبة عن طريق البر والجو والبحر للفلسطينيين الذين يواجهون المجاعة، جراء الظروف المأساوية غير المسبوقة في قطاع غزة.




 




 

 


 

إقرأ ايضا
348347F-highres.jpg-6e28f0df-dec4-470d-84c8-894d058f49b4

شهيدان إثر قصف محيط مستشفى شهداء الأقصى بدير البلح

طط

بنك إسرائيل يدعم تجنيد الحريديم

09158736830482783910503314673332

الاحتلال يعتقل فلسطينيين بينهم ناشطة حقوقية من الخليل

ط

مظاهرة في سيدني رفضا للإبادة الجماعية بغزة

الخارجية الفلسطينية2

الخارجية الفلسطينية: إسرائيل تقوم بتكريس احتلالها لغزة

شهداء6

11 شهيدا بقصف إسرائيلي شرق خان يونس

أخبار متعلقة
GIuSJ0nWcAA-NZy

واشنطن تنفذ العملية الـ11 لإنزال المساعدات جوا فوق غزة

547667_6_1710515187

إن بي سي: إسرائيل رفضت تقديم لقطات كاملة لمجزرة الطحين

2024_1_6_20_39_54_810

السيسي: نسعى للتوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة

22

سامح شكري: رؤيتنا لوضع غزة تقوم على وقف النار وتوفير المساعدات

22

البرلمان الأوروبي يدين تعطيل إسرائيل وصول المساعدات الإنسانية لغزة

00

شهداء وجرحى باستهداف جديد لفلسطينيين ينتظرون المساعدات