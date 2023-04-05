الأربعاء 05-04-2023
الوكيل الاخباري

فيديو- لحظة سقوط صاروخ أطلق من غزة على مصنع في سديروت

بيان من مجلس الأمن يدعم الجهود المبذولة لوقف العنف باليمن

رئيس الوزراء الفلسطيني: ما يجري في القدس والأقصى جريمة كبرى

حادث تصادم بين 3 مركبات على مخرج نفق صويلح

النفط يرتفع بفعل خفض أوبك+ للإنتاج

أوقاف القدس تحذر من مغبة اقتحام الأقصى

الذهب عالمياً يُحلق فوق 2020 دولار للأونصة

هل الحقن العلاجي يُفطر؟ .. الإفتاء تجيب

السوق المركزي .. ارتفاع طفيف على سعر البطاطا والباذنجان

البث المباشر لـ برنامج الوكيل

الأربعاء، 05-04-2023 08:52 ص

رئيس الوزراء الفلسطيني: ما يجري في القدس والأقصى جريمة كبرى

خ


الوكيل الاخباري - قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية إن ما يجري في مدينة القدس والمسجد الأقصى المبارك جريمة كبرى بحق المصلين المسلمين وانتهاك صارخ لحرية العبادة التي كفلتها القوانين الدولية والإنسانية.

اضافة اعلان


وأضاف اشتية، في بيان، اليوم الأربعاء أن تهويد المسجد الأقصى يتم بمنع المصلين المسلمين من العبادة والصلاة فيه.


وقال إن الصلاة في المسجد الأقصى ليست بإذن من الحاكم العسكري الإسرائيلي بل هي حق لنا.


وأكد أن إسرائيل لا تريد أن تتعلم من التاريخ، بأن الأقصى للفلسطينيين ولكل العرب والمسلمين، وأن اقتحامه شرارة ثورة ضد الاحتلال.

 

بترا


 




 

 


 

إقرأ ايضا
ح

فيديو- لحظة سقوط صاروخ أطلق من غزة على مصنع في سديروت

اق2

أوقاف القدس تحذر من مغبة اقتحام الأقصى

م

دعوة للنفير العام في القدس دفاعا عن الأقصى

اسعاف ففف

الاحتلال يصيب فلسطينيا ويعتقل آخرين خلال اقتحام نابلس

99999

الاحتلال يقصف بقذائف عدة مواقع في قطاع غزة

6

الاحتلال يهاجم المعتكفين في الأقصى فجر اليوم

أخبار متعلقة
tthga

شهيد فلسطيني برصاص إسرائيلي عند باب السلسلة

481094

الرئاسة الفلسطينية تحذر إسرائيل من التصعيد بالقدس

44

بالفيديو ... إطلاق نار داخل باحات المسجد الأقصى وإغلاق أبواب مدينة القدس

الخارجية الفلسطينية2

الخارجية الفلسطينية تحمل حكومة الاحتلال مسؤولية العدوان المتواصل على الأقصى

اقصى

عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى

ط

قوات الاحتلال تقتحم المسجد الأقصى وتقمع المصلين المعتكفين وتخرجهم بالقوة