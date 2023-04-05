رئيس الوزراء الفلسطيني: ما يجري في القدس والأقصى جريمة كبرى

الوكيل الاخباري - قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية إن ما يجري في مدينة القدس والمسجد الأقصى المبارك جريمة كبرى بحق المصلين المسلمين وانتهاك صارخ لحرية العبادة التي كفلتها القوانين الدولية والإنسانية.

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وأضاف اشتية، في بيان، اليوم الأربعاء أن تهويد المسجد الأقصى يتم بمنع المصلين المسلمين من العبادة والصلاة فيه.



وقال إن الصلاة في المسجد الأقصى ليست بإذن من الحاكم العسكري الإسرائيلي بل هي حق لنا.



وأكد أن إسرائيل لا تريد أن تتعلم من التاريخ، بأن الأقصى للفلسطينيين ولكل العرب والمسلمين، وأن اقتحامه شرارة ثورة ضد الاحتلال.

بترا