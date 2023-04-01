السبت 01-04-2023
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السبت، 01-04-2023 02:53 ص

شهيد فلسطيني برصاص إسرائيلي عند باب السلسلة

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الوكيل الإخباري - استشهد فلسطيني، فجر السبت، عند باب السلسلة وهو أحد أبواب المسجد الأقصى في القدس المحتلة، برصاص إسرائيلي بزعم إطلاقه النار على أفراد من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.اضافة اعلان


أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، بعد منتصف الليلة، جميع أبواب المسجد الأقصى المبارك والبلدة القديمة في القدس المحتلة.

وأفاد التلفزيون الفلسطيني الرسمي، بوجود إطلاق نار في محيط المسجد الأقصى.

وأوضحت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت باحات المسجد الأقصى المبارك، وأغلقت أبوابه وحاصرت الموجودين فيه، بزعم تعرض قواتها لمحاولة سرقة سلاح.

 




 

 


 

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