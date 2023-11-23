رئيس مصر: التفاعل الدولي مع الحرب في الأراضي الفلسطينية يجسد الانتقائية

الوكيل الاخباري - قال الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، إن أسلوب تفاعل المجتمع الدولي مع الحرب الدائرة في الأراضي الفلسطينية يعد تجسيدًا للانتقائية.



وأضاف الرئيس السيسي خلال مشاركته في القمة الافتراضية لمجموعة العشرين G20 أن آلة الحرب تحصد المزيد من الأرواح وتخلف الدمار والتشريد في الأراضي الفلسطينية بالرغم من التحذيرات الدولية المتصاعدة بضرورة حماية المدنيين واحترام القانون الدولي.



وأكد ضرورة حصول الشعب الفلسطيني على حقه المشروع في إقامة دولته والعيش بسلام وأمن بجانب إسرائيل.

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