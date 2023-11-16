تحرك عاجل من السيسي بعد رسالة طفل فلسطيني - فيديو

الوكيل الإخباري- وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بسرعة استقبال طفل فلسطيني مصاب يواجه خطر الموت في معبر رفح وتوفير كافة الرعاية الطبية له بأحد المستشفيات المصرية، وفقا لقناة القاهرة الإخبارية.

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وكان الطفل الفلسطيني المصاب قد أثار تعاطفا كبيرا بعدما وجه رسالة قال فيها "كلموا المصريين يخلوني أمشي".



ويعاني الطفل الصغير من بتر قدمه نتيجة قصف منزل عائلته، حيث استشهد بعض أفرادها وأصيب آخرون.





"لماذا تقطعون رجلي اطلبوا من المصريين يعالجوها".. طفل فلسطين يناشد بعلاجه في مصر pic.twitter.com/9YhPXoTAEW November 14, 2023

روسيا اليوم