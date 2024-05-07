الإعلام الأميركي : واشنطن تبنت مسودة الهدنة والأمر بيد إسرائيل

الوكيل الاخباري - قالت وسائل إعلام أميركية إن واشنطن تبنّت مسودة اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى التي قبلتها حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، وإن إسرائيل هي من تراجعت عن الموافقة على المسودة.



فقد أفادت وكالة أسوشيتد برس عن مصادر بأن مسودة الاتفاق تضمنت تغييرا طفيفا في الصياغة عن النسخة التي قدمتها واشنطن بموافقة إسرائيل.

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وأضافت المصادر ذاتها للوكالة أن التغييرات أجريت بالتشاور مع مدير وكالة المخابرات المركزية الأميركية (سي آي إيه) وليام بيرنز الذي تبنى المسودة قبل إرسالها إلى حركة حماس.



ويأتي ذلك في الوقت الذي يتوجه فيه بيرنز إلى القاهرة لاستئناف المباحثات الخاصة بمفاوضات التبادل.